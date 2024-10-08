Роскомнадзор заблокировал Discord в России: геймеры ищут альтернативы

Российские пользователи официально лишились доступа к Discord — популярной платформе для голосового и текстового общения, которая активно используется геймерами и сообществами по всему миру. Роскомнадзор объявил о блокировке сервиса, сославшись на нарушения российского законодательства. Причины конкретных нарушений пока не уточняются.

Последний месяц многие пользователи уже сталкивались с перебоями в работе сервиса, что вызывало волну недовольства в игровом сообществе. В ответ на проблемы с доступом, часть геймеров начала искать альтернативные решения, такие как TeamSpeak и даже устаревший Skype, хотя ни одна из этих платформ не может в полной мере заменить удобство и функционал Discord.

Остается вопрос, смогут ли пользователи адаптироваться к новым условиям и какие платформы станут новой базой для общения.