Игра обещает оказаться более динамичной, чем оригинал

На платформе Steam в раннем доступе появилась игра The Killing Antidote, представляющая собой попытку предложить динамичную альтернативу культовой серии Resident Evil. Игрокам предстоит погрузиться в мрачную вселенную, где загадочный микроорганизм превращает людей в мутантов. В центре сюжета – журналистка Джоди, чьей целью становится поиски сыворотки и попытка остановить распространяющийся хаос.

Геймплей The Killing Antidote включает традиционные элементы экшена с ближним боем и стрельбой, но особого внимания заслуживает возможность глубокой настройки персонажа. Игроки могут изменять как внешний вид главной героини, так и её наряды, что добавляет визуального разнообразия.

Однако проект уже столкнулся с критикой: стелс-режим был встречен негативно из-за его неудобства. Разработчики быстро отреагировали на отзывы и пообещали внести изменения, включая возможное удаление стелса и добавление новых механик. Игра получила смешанные оценки, но команда продолжает активно работать над её улучшением. Игра доступна в российском регионе Steam по цене 1100 рублей, однако сейчас игра продает по скидке 11%.

Стоит отметить, что Resident Evil, вдохновивший разработчиков The Killing Antidote, остаётся одной из самых знаковых серий в жанре хоррор-игр. Эта франшиза, созданная Capcom, на протяжении многих лет задаёт стандарты и стимулирует появление новых проектов, стремящихся передать схожую атмосферу и эмоции.