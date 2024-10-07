Halo Studios обновляется: переход на UE5 и ребрендинг вызвали волну обсуждений в сообществе

Недавно разработчики Halo провели громкий ребрендинг, а также объявили о переходе на новый движок Unreal Engine 5 для разработки будущих игр серии. Однако наибольшее внимание игроков привлекло не это, а ролик студии, в котором показали команду разработчиков, работающих над проектами. Пользователи соцсетей и игровых форумов активно обсуждают выбор сотрудников, делая акцент на их внешность и разнообразие.

В комментариях к ролику появилось множество шуток и критики, многие обращают внимание на то, что студия Halo теперь делает акцент на равенство и инклюзивность. По словам некоторых пользователей, такой подход вызывает недовольство среди части аудитории, которая считает, что настоящие фанаты игр, которые лучше понимают мужскую целевую аудиторию, могли бы лучше справляться с разработкой.

Дополнительно, в дискуссиях поднималась тема кадрового состава студии. Появились слухи, что во главе Halo Studios стоит «воук»-ориентированный руководитель, однако это не соответствует действительности. На самом деле главой студии является Пьер Хинтзе, а сотрудница, на которую многие обратили внимание, занимает должность chief of staff и отвечает за организационные вопросы, не принимая активного участия в творческом процессе.