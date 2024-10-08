Игра уступила таким гигантам как FC 25 и Helldivers 2

Согласно последним данным от GSD (Game Sales Data), игра Warhammer 40,000: Space Marine 2 заняла третье место среди самых продаваемых игр этого года в Великобритании. Эта позиция уступает лишь таким гигантам, как FC 25 (второе место) и Helldivers 2 (лидер продаж).

Space Marine 2, разработанная студией Saber Interactive, является долгожданным продолжением оригинальной игры, которая привлекла внимание игроков своим динамичным экшеном во вселенной Warhammer 40,000. Игрокам предстоит снова погрузиться в кровавые сражения в роли космодесантника, сражаясь против орд врагов, используя богатый арсенал оружия.

Отмечается также, что, несмотря на общий спад продаж стандартных версий FC 25, издания с ранним доступом показывают стабильный рост с каждым годом, что говорит о повышенном интересе к дополнительным возможностям.

GSD, одна из самых авторитетных систем отслеживания цифровых и физических продаж игр в Европе, продолжает предоставлять точные данные о рынке, помогая игрокам и компаниям лучше ориентироваться в индустрии.