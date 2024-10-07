Производство RTX 5000 начнется в этом квартале

Компания NVIDIA готовится к запуску новой линейки графических карт, и уже в этом квартале начнется массовое производство RTX 5000. Карты будут построены на базе новейшего видеочипа GB200, созданного по 4-нм техпроцессу TSMC. Первые флагманские модели, такие как RTX 5090 и RTX 5080, выйдут на рынок к концу этого года, а среднебюджетные версии появятся в начале следующего года.

Тайваньский портал UDN сообщает, что новые видеокарты обещают значительное повышение производительности и энергоэффективности, что важно как для геймеров, так и для профессионалов, работающих с графикой и искусственным интеллектом. Благодаря этому ожидания от новой линейки крайне высоки.

Интерес к видеокартам нового поколения огромен, и NVIDIA планирует воспользоваться этим, чтобы укрепить свои позиции на рынке и извлечь максимальную выгоду. С учетом того, что конкуренция среди производителей графических карт остается низкой, NVIDIA продолжает удерживать доминирующую роль, что позволяет компании успешно манипулировать ценами и сроками выхода продукции.