Раздачи бесплатных игр EGS будут и в мобильной версии магазина

Epic Games продолжает активно развивать свою платформу, и в ближайшее время мобильная версия Epic Games Store получит поддержку бесплатных раздач игр. Этот шаг направлен на привлечение новой аудитории и расширение охвата магазина. Как стало известно, раздача бесплатных игр в мобильной версии магазина должна начаться до конца этой зимы, и пользователи смогут наслаждаться играми от сторонних разработчиков.

Кроме того, Epic Games планирует выпустить около 50 мобильных игр от различных разработчиков, включая мобильный порт ARK: Survival Evolved. Это станет отличной возможностью для игроков опробовать новые проекты на своих устройствах, а также расширить своё знакомство с ассортиментом магазина.

Компания уделяет особое внимание качеству контента и заверила пользователей, что опасаться засорения магазина не стоит. Уже в первой половине следующего года разработчики, вероятно, получат возможность самостоятельно загружать свои проекты в Epic Games Store. Это должно стимулировать появление разнообразных, но качественных игр, что является частью стратегии Epic по созданию магазина, который может конкурировать с лидерами рынка.



