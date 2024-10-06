Монетизационный директор Ubisoft возмущён реакцией игроков и разработчиков: «Мы все в одной лодке»

Стиви Шассард, директор по монетизации в Ubisoft, опубликовал эмоциональный пост в LinkedIn, выразив своё недовольство тем, как игроки и даже коллеги из игровой индустрии радуются проблемам компании. Шассард отметил, что видит множество комментариев, желающих Ubisoft провала, что, по его мнению, отражает негативные настроения в индустрии в целом.

В своём посте Шассард подчеркнул, что текущая ситуация в игровой индустрии и так сложна, и осуждать компанию только потому, что её продукты не оправдали чьих-то ожиданий — несправедливо. Он также отметил, что подобные комментарии вредят не только репутации студии, но и деморализуют тысячи сотрудников, которые стараются создавать качественные проекты. Позже этот пост был удалён.

Ubisoft, некогда один из лидеров игровой индустрии, сейчас находится в сложной ситуации. Компания сталкивается с серьёзными проблемами — от финансовых трудностей до недовольства поклонников своими последними релизами, такими как Skull & Bones и Assassin’s Creed. Акции Ubisoft упали до уровня десятилетней давности, а её проекты не получают должной поддержки от аудитории, что ставит под сомнение будущее компании.