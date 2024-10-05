Зрители заявляют, что будет два варианта: либо вы будете аплодировать фильму за попытку сделать что-то отличное от первого фильма, либо яростно презирать

После долгожданной премьеры второго фильма о Джокере стало ясно, что сиквел не сможет повторить успех оригинала. По данным из США, мировые сборы за стартовые выходные составили лишь $140 млн, что существенно ниже показателей первого фильма, стартовавшего с $249 млн. Это стало серьёзным ударом по проекту с бюджетом в $200 млн, который в четыре раза превышает расходы на создание оригинала. На фоне таких результатов про ожидания по поводу второго миллиарда в кассовых сборах можно смело забыть.

Критики и зрители разделились в своих мнениях о продолжении. Многие из тех, кто посмотрел фильм в США, раскритиковали решение режиссёра Тодда Филлипса снимать сиквел, считая его ошибкой. Однако нашлись и те, кто оценил сиквел как более мрачное и глубокое изучение характера Артура Флека, но даже они признают, что фильм не дотягивает до оригинала.

Несмотря на потрясающую визуальную составляющую, ставка на музыкальные номера, с участием Леди Гаги, не сыграла в плюс, сбивая и без того вялый темп. Персонаж Гаги, хоть и старается, не запоминается так ярко, как ожидалось.

Неутешительные новости продолжают поступать: превью-сборы второго «Джокера» составили всего $7 млн в США, что ниже, чем у провальных блокбастеров вроде «Флэша» и новых фильмов Marvel. Более того, сиквел стал первым кинокомиксом в истории, получившим зрительский рейтинг «D» на CinemaScore.