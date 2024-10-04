Это первый раз, когда игра студии перешла отметку в больше 79 баллов

Ремейк Silent Hill 2 от Bloober Team, который вышел 8 октября, стал настоящим успехом для студии. Игра получила впечатляющие оценки на различных платформах — 87 баллов на MetaCritic и 86 на OpenCritic. Это первый проект студии, который смог преодолеть рубеж в 79 баллов, что делает его самой высокооценённой работой Bloober Team.

Оценки игры также подчеркивают её успех среди критиков:

GameSpot: 9/10

Push Square: 9/10

Press Start: 9/10

Wccftech: 9/10

IGN: 8/10

GameReactor: 7/10

TheGamer: 7/10

Eurogamer: 5/5

VG24/7: 5/5

VGC: 4/5

GamesRadar: 3.5/5

Хотя оценки варьируются, практически все сходятся на одном — ремейк Silent Hill 2 визуально впечатляет, и Bloober Team проделала фантастическую работу. Большинство отмечает атмосферу мрачного города, увлекательные сражения и неподвластную времени историю, что делает игру достойной внимания как для новых, так и для старых поклонников серии.

Некоторая критика была направлена на финальную главу игры, которая показалась многим слишком короткой, а также на отсутствие дополнительной кампании "Born From A Wish", но эти недостатки не сильно повлияли на общее впечатление.

Silent Hill 2, судя по отзывам, зарекомендовала себя как качественный и атмосферный проект, который способен увлечь игроков надолго.