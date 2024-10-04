Ремейк Silent Hill 2 от Bloober Team, который вышел 8 октября, стал настоящим успехом для студии. Игра получила впечатляющие оценки на различных платформах — 87 баллов на MetaCritic и 86 на OpenCritic. Это первый проект студии, который смог преодолеть рубеж в 79 баллов, что делает его самой высокооценённой работой Bloober Team.
Оценки игры также подчеркивают её успех среди критиков:
- GameSpot: 9/10
- Push Square: 9/10
- Press Start: 9/10
- Wccftech: 9/10
- IGN: 8/10
- GameReactor: 7/10
- TheGamer: 7/10
- Eurogamer: 5/5
- VG24/7: 5/5
- VGC: 4/5
- GamesRadar: 3.5/5
Хотя оценки варьируются, практически все сходятся на одном — ремейк Silent Hill 2 визуально впечатляет, и Bloober Team проделала фантастическую работу. Большинство отмечает атмосферу мрачного города, увлекательные сражения и неподвластную времени историю, что делает игру достойной внимания как для новых, так и для старых поклонников серии.
Некоторая критика была направлена на финальную главу игры, которая показалась многим слишком короткой, а также на отсутствие дополнительной кампании "Born From A Wish", но эти недостатки не сильно повлияли на общее впечатление.
Silent Hill 2, судя по отзывам, зарекомендовала себя как качественный и атмосферный проект, который способен увлечь игроков надолго.