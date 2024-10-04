Инсайдер с китайского форума Board Channel сообщил новую информацию

По информации инсайдера с китайского форума Board Channel, компания NVIDIA завершит производство видеокарт RTX 4080 Super уже в следующем месяце. Это решение связано с подготовкой к выпуску нового поколения графических процессоров — RTX 5080 и 5090.

Ранее тот же источник сообщал, что в октябре NVIDIA также прекратит поставки флагманских моделей RTX 4090 и 4090D. Скорее всего, компания планирует запуск новых видеокарт одновременно, чтобы укрепить свои позиции на рынке высокопроизводительных решений.

Характеристики грядущих видеокарт недавно попали в сеть:

RTX 5090: 21 760 ядер CUDA, 32 ГБ GDDR7 памяти с шиной 512 бит и энергопотреблением 600 Вт.

RTX 5080: 10 752 ядра CUDA, 16 ГБ GDDR7 памяти с 256-битной шиной и энергопотреблением 400 Вт.

Что касается RTX 4080 Super, её жизненный цикл оказался довольно коротким, но это не умаляет её достоинств. Несмотря на прекращение производства, RTX 4080 Super остаётся отличным выбором для геймеров и профессионалов. Благодаря архитектуре Ada Lovelace и поддержке технологий, таких как трассировка лучей и DLSS 3.0, эта видеокарта обеспечивает плавный игровой процесс.



