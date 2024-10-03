Новое приложение заменит GeForce Experience

NVIDIA представила крупное обновление для своего нового приложения «NVIDIA App», которое должно полностью заменить GeForce Experience и Control Panel. Одной из главных новых функций стала возможность отката драйверов. Теперь пользователи, столкнувшиеся с проблемами в новых версиях графических драйверов GeForce Game Ready, смогут легко вернуться на более стабильную версию ПО всего в несколько кликов.

Ещё одно важное нововведение — поддержка режима RTX HDR при работе с несколькими мониторами, что оценят пользователи, работающие с профессиональной графикой или играющие на нескольких дисплеях. Также обновлённое приложение получило отдельную панель управления G-Sync, возможность настраивать внешний вид элементов оверлея Heads-Up Display и улучшенный интерфейс вкладки «Graphics».

NVIDIA подтвердила, что полная версия «NVIDIA App» выйдет ближе к концу года, после чего поддержка GeForce Experience прекратится. Однако стоит отметить, что основной доход NVIDIA сейчас приносит производство чипов для искусственного интеллекта, хотя драйверы для геймеров и остаются важной частью их экосистемы для игровых решений.