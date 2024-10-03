PS5 Pro взорвала предзаказы в М.Видео-Эльдорадо: спрос превзошёл все ожидания

Компания «М.Видео-Эльдорадо» заявила, что за первую неделю предзаказы на новую консоль PS5 Pro превзошли прогнозируемые показатели в три раза. Особенно примечательно, что количество предзаказов составило 25% от объёма предзаказов стандартной PS5 за тот же период, что говорит о высоком интересе к новинке.

Официальный релиз PS5 Pro запланирован на 7 ноября, и, несмотря на критику в интернете, продажи показывают, что консоль пользуется спросом. Хотя в онлайн-сообществах можно встретить много негатива, большая часть пользователей предпочитает делать покупки, а не оставлять комментарии. Это подтверждает высокий уровень продаж, который продолжает расти.

PS5 Pro представляет собой мощную консоль с улучшенной графикой и производительностью, ориентированную на современные игры с высоким разрешением. Однако на момент выхода многие пользователи отмечают, что пока доступно не так много игр, которые могут полностью раскрыть её потенциал. Тем не менее, поклонники уверены, что с течением времени разработчики начнут активнее выпускать проекты, использующие преимущества обновлённой консоли.