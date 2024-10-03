Важное обновление CS2: брелоки для оружия и новые коллекции

Counter-Strike 2 выпустила обновление "The Armory", которое привнесло долгожданное новшество — брелоки для оружия. Теперь игроки могут украшать своё вооружение, размещая брелоки практически в любом месте, что отличает CS2 от других шутеров, где такие аксессуары крепятся в ограниченных местах.

Помимо этого, апдейт добавил новые наклейки, коллекции скинов и оружейный кейс, а также исправил баги со звуком и усовершенствовал анимации ходьбы и бега, делая движения персонажей ещё более реалистичными.

Ещё одно важное изменение — корректировки на игровых картах. Хотя они незначительны, эти правки улучшили баланс и оптимизацию, что особенно важно для соревновательных матчей.

На данный момент в игре доступно более 32 видов брелоков, которые можно разместить на любой элемент оружия.



