Празднуем: ровно 11 лет назад вышла великая и ужасная GTA Online

1 октября 2023 года исполнилось ровно 11 лет с момента запуска GTA Online, и за это время игра стала настоящей легендой в мире онлайн-развлечений. Когда мультиплеерная часть Grand Theft Auto V появилась как бесплатное дополнение для PlayStation 3 и Xbox 360, мало кто мог предсказать, что проект продержится более десяти лет и превратится в один из самых успешных онлайн-игр в истории. Уже через год GTA Online завоевала сердца игроков на консолях нового поколения — PlayStation 4 и Xbox One, а в 2015 году добилась выхода на ПК.

За прошедшие годы GTA Online значительно эволюционировала. Игроки прошли путь от простых уличных разборок до захватывающих ограблений банков, рейдов на казино и управления криминальными империями. Виртуальный мир Лос-Сантоса стал местом, где миллионы пользователей со всего мира не только выполняют миссии, но и создают собственные RP-сервера, погружаясь в жизнь вымышленных персонажей.

Не обошлось и без сложностей. Многочисленные обновления привели к появлению футуристической техники, такой как Оппрессоры, изменившие динамику игрового процесса, и многочисленных проблем с читерами, вызывавшими головную боль у честных игроков. Но, несмотря на это, игра продолжает жить и развиваться.

Сегодня GTA Online поддерживается огромным количеством контента и эксклюзивными обновлениями для консолей нового поколения, таких как PlayStation 5 и Xbox Series X|S. На ПК некоторые из этих материалов недоступны, что стало предметом обсуждений среди поклонников игры.

Кроме того, многопользовательский режим GTA стал невероятно доходным для Rockstar Games. GTA Online продолжает генерировать миллионы долларов благодаря продажам внутриигровой валюты и другим микротранзакциям, превращая этот проект в один из самых прибыльных за всю историю игровой индустрии.