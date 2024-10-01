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Amogus54
AMD Ryzen 9 9950X разогнан до рекордных 7,55 ГГц: процессор устанавливает пять мировых рекордов
Результата удалось достичь на материнской плате Asus

Процессор AMD Ryzen 9 9950X был разогнан до 7,55 ГГц, что стало новым мировым рекордом. Достигнутый результат был продемонстрирован на материнской плате ASUS ROG Crosshair X870E HERO, а для охлаждения использовался жидкий азот. В процессе разгона одновременная многопоточность (SMT) была отключена, но все 16 ядер работали с множителем x75 и напряжением 1,025 В.

Команда оверклокеров смогла установить пять мировых рекордов в следующих бенчмарках:

  • 7-Zip: 321 970 MIPS,
  • Cinebench R23: 60 798 очков,
  • Cinebench R20: 23 550 очков,
  • Geekbench 3 Multi-core: 170 646 очков,
  • HWBOT x265 4K: 77,57 fps.

Этот рекорд подчеркивает лидерство AMD в сфере высокопроизводительных процессоров. Их главный конкурент, Intel, будет вынужден приложить немалые усилия, чтобы обогнать новый флагман Ryzen 9 9950X. В последние годы AMD стабильно показывает рост и инновации, и текущие успехи в разгоне только укрепляют их позиции на рынке.

Стоит отметить, что благодаря таким достижениям процессоры AMD становятся все более привлекательными для энтузиастов и профессионалов, стремящихся получить максимум производительности от своих систем.

#amd #intel #asus #ryzen #новости игр #новости игровой индустрии #ryzen 9 9950x
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