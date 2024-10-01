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Amogus54
Перекупы взвинтили цены на PS5 Pro 30th Anniversary Edition до 6000$
Спекулянты начали перепродавать предзаказы на PS5 Pro 30th Anniversary Edition

Недавний анонс лимитированного издания PS5 Pro 30th Anniversary Edition, стилизованного под первую PlayStation, вызвал огромный интерес среди поклонников консолей Sony. Спрос оказался настолько высоким, что предзаказы на эксклюзивную модель были раскуплены за считанные секунды после старта продаж.

Однако, вместо того чтобы попасть в руки истинных фанатов, консоли оказались на eBay, где спекулянты начали предлагать их по ценам в 3–6 раз выше рекомендованной стоимости. Стартовые цены начинаются от 3000 долларов, а некоторые продавцы требуют и вовсе невероятные 6000 долларов за консоль. Для сравнения, официальная стоимость устройства составляет 1000 долларов в США и 1100 евро в Европе. Ограниченный тираж в 12 300 экземпляров делает эту ревизию особо желанной для коллекционеров, которые готовы заплатить любые деньги, чтобы заполучить редкий экземпляр.

Такие действия спекулянтов негативно сказываются на всей индустрии. Во-первых, это вредно для поставщиков, так как они сталкиваются с перегретым рынком, где товары приобретаются не конечными пользователями, а перекупщиками ради быстрой наживы. Во-вторых, страдают обычные покупатели, вынужденные либо переплачивать, либо вовсе отказываться от желаемого товара из-за дефицита. Спекуляции также подрывают доверие к предзаказам и официальным каналам продажи, ведь фанаты, желающие приобрести консоль по справедливой цене, остаются ни с чем.

#sony #playstation #ps5 #новости игр #новости игровой индустрии #ps5 pro #playstation 5 #перекупы
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