Death Stranding 2 не готова даже наполовину

На Tokyo Game Show Хидэо Кодзима, создатель Death Stranding, поделился обновленной информацией о разработке продолжения — Death Stranding 2: On The Beach. По словам разработчика, игра завершена лишь на 30-40%, но это его не смущает. Хотя ранее он говорил, что у него уже есть запланированная дата релиза, публично раскрывать её пока не готов.

Несмотря на такие ранние этапы разработки, релиз игры по-прежнему запланирован на 2025 год. Однако Кодзима отказался назвать более точную дату, ссылаясь на «непредвиденные обстоятельства».

Стоит отметить, что Хидэо Кодзима известен своим тщательным подходом к созданию игр, что иногда затягивает процесс. Примером может служить Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, который был выпущен с урезанным финалом, оставив многих фанатов недовольными. Вероятно, поклонники Death Stranding 2 могут ожидать долгой разработки, но надеются на завершенный и детализированный продукт.

Кодзима также подчеркнул, что команда активно работает над игрой и уверен в её успехе, но точных сроков игрокам придется ждать еще некоторое время.