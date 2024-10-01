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Amogus54
Starfield: Shattered Space стартовал успешно в Steam, но отзывы смешанные
Это самый крупный онлайн игры за прошедшие девять месяцев

DLC Starfield: Shattered Space показало отличный старт в Steam, собрав более 21 тысячи игроков сразу после релиза. Этот показатель стал самым крупным онлайном для игры за последние девять месяцев. Несмотря на хорошие цифры, первые отзывы об обновлении оказались неоднозначными. Хотя дополнение оказалось достаточно коротким, многие игроки отметили, что оно не исправляет главные проблемы основной игры, с которыми фанаты сталкиваются с момента релиза.

Отсутствие русской локализации также стало одной из тем для обсуждения, как и в основной игре. Игроки выразили недоумение, почему игра не получила поддержку русского языка, однако это было заявлено заранее. Для тех, кто все же хотел бы пройти Starfield на родном языке, существуют фанатские русификаторы, которые можно установить через сторонние сайты.

Starfield: Shattered Space — это первое официальное DLC к одной из самых обсуждаемых игр 2023 года. Оно добавляет новые сюжетные миссии, зоны для исследования и врагов, но ожидания многих игроков остаются пока неудовлетворёнными из-за технических недоработок и ограничений основного геймплея.

#microsoft #xbox #starfield #новости игр #bethesda #новости игровой индустрии #starfield моды #starfield shattered space
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