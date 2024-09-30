Рекламные вставки на PlayStation 5 вызывают недовольство игроков

Пользователи PlayStation 5 активно выражают недовольство по поводу роста количества рекламных материалов, которые стали появляться после последнего обновления системы. Теперь, при наведении на игру в главном меню, автоматически запускается рекламный ролик, предлагающий приобрести дополнения, новые части игр или демонстрирующий информацию от разработчиков и издателей.

Многие игроки считают такую политику не только раздражающей, но и потенциально вводящей в заблуждение. Некоторые пользователи отмечают, что из-за этой рекламы может возникнуть ощущение, что дополнение или продолжение игры уже обязательны для покупки, хотя это далеко не так.

Sony активно продвигает различные платные продукты, и в последнее время это стало заметно сильнее. Такие решения могут быть связаны с недавними финансовыми потерями компании, и теперь она старается компенсировать убытки, внедряя рекламу практически на каждом шагу. Взрывной рост маркетинговых кампаний может оттолкнуть даже самых лояльных фанатов, что ставит под вопрос правильность таких агрессивных методов заработка.