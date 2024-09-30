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Amogus54
Представлена техно-демо Time Ghost на движке Unity 6
Этот движок выходит 17 октября.

Unity представила свою новую техно-демо под названием Time Ghost, продемонстрировавшую возможности игрового движка Unity 6. Этот движок, который выходит 17 октября, обещает произвести революцию в игровой индустрии благодаря ряду впечатляющих улучшений.

Основные нововведения Unity 6 включают:

  • Значительное улучшение всех графических аспектов, особенно системы детализации объектов, что делает окружение ещё более реалистичным.
  • Одни из самых детализированных и правдоподобных волос в играх, что выводит реализм персонажей на новый уровень.
  • Инновационное использование машинного обучения для реалистичной деформации тканей. Даже в динамичных сценах материалы ведут себя так, как в реальной жизни — видно каждое волокно.
  • Продвинутое освещение с технологиями Scenario Blending и Smoke Lighting, создающими сложные и атмосферные световые эффекты.
  • Обновлённая система столкновений, благодаря которой объекты и обломки реагируют естественно, повышая реалистичность взаимодействий.

Техно-демо Time Ghost демонстрировалось в реальном времени на RTX 4090, показывая, на что способен новый движок.

Unity уже давно зарекомендовал себя как мощный инструмент для разработки игр, предлагающий множество возможностей для создания проектов любой сложности — от простых инди до AAA-игр. С выходом Unity 6 движок готов предложить разработчикам ещё больше инструментов для воплощения их креативных идей, особенно в области графики и анимации.

#новости игр #новости игровой индустрии #unity #unity 6 #time ghost
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