Этот движок выходит 17 октября.

Unity представила свою новую техно-демо под названием Time Ghost, продемонстрировавшую возможности игрового движка Unity 6. Этот движок, который выходит 17 октября, обещает произвести революцию в игровой индустрии благодаря ряду впечатляющих улучшений.

Основные нововведения Unity 6 включают:

Значительное улучшение всех графических аспектов, особенно системы детализации объектов, что делает окружение ещё более реалистичным.

Одни из самых детализированных и правдоподобных волос в играх, что выводит реализм персонажей на новый уровень.

Инновационное использование машинного обучения для реалистичной деформации тканей. Даже в динамичных сценах материалы ведут себя так, как в реальной жизни — видно каждое волокно.

Продвинутое освещение с технологиями Scenario Blending и Smoke Lighting, создающими сложные и атмосферные световые эффекты.

Обновлённая система столкновений, благодаря которой объекты и обломки реагируют естественно, повышая реалистичность взаимодействий.

Техно-демо Time Ghost демонстрировалось в реальном времени на RTX 4090, показывая, на что способен новый движок.

Unity уже давно зарекомендовал себя как мощный инструмент для разработки игр, предлагающий множество возможностей для создания проектов любой сложности — от простых инди до AAA-игр. С выходом Unity 6 движок готов предложить разработчикам ещё больше инструментов для воплощения их креативных идей, особенно в области графики и анимации.