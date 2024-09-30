Overwatch 2 пострадала от решений руководителей команды игры

После ошеломляющего успеха Overwatch, игра столкнулась с рядом серьезных проблем, вызванных решениями руководства команды. Как рассказал известный журналист Джейсон Шрайер, первая часть Overwatch была настолько успешной, что генеральный директор Activision Бобби Котик даже потребовал от совета директоров компании аплодировать стоя в честь разработчиков.

Однако после достижения этого триумфа разработчиков ждала перегрузка работой. Небольшая команда не только обеспечивала постоянное обновление контента для первой части, но и параллельно трудилась над сиквелом, помогала в развитии киберспортивного направления и поддерживала интерес игроков.

Бобби Котик предложил Джеффу Каплану, креативному директору первой части, и Чако Сонни, исполнительному продюсеру серии, расширить команду до ста человек, как это было сделано с серией Call of Duty. Идея заключалась в том, чтобы создать две отдельные команды: одна продолжала бы поддерживать Overwatch, а другая сосредоточилась бы на разработке сиквела. Однако и Каплан, и Сонни отказались от этого предложения, считая, что такая масштабная команда могла бы навредить развитию игры, создавая сложности в управлении и координации.

Это решение оказалось ключевой ошибкой, которая привела к множеству проблем на годы вперед. Нехватка ресурсов и нагрузка на команду стали основными причинами задержек в разработке Overwatch 2 и снижения темпов обновления контента для первой части. В результате и Каплан, и Сонни покинули Blizzard в 2021 году, оставив проект в неопределенном состоянии.



