Утверждается, что увольнения не приведут к очередному закрытию студий или отмене игровых проектов

Скандалы вокруг Activision Blizzard продолжаются. На этот раз стало известно о новом этапе сокращений персонала, которые коснутся почти 400 сотрудников компании, работающих в мобильных подразделениях в Санта-Монике и Ирвайне. Эти меры стали следствием массового слияния с Microsoft, завершившегося в прошлом году за $75,4 миллиарда. Несмотря на обещания о том, что сокращения не повлияют на закрытие студий и отмену проектов, увольнения продолжаются.

Согласно данным, среди уволенных окажутся не только сотрудники младшего звена, такие как бухгалтеры и художники, но и ключевые фигуры, включая продюсеров и даже вице-президентов. Microsoft уже уволила 1900 сотрудников в начале этого года из подразделений Xbox, ZeniMax и Activision Blizzard, а теперь добавила ещё 650 человек, 400 из которых представляют Activision Blizzard.

Этот шаг вызвал новую волну негодования среди игроков и сотрудников, многие из которых считают, что слияние с Microsoft принесло больше проблем, чем решений. Несмотря на это, представители компании заверяют, что эти увольнения помогут «оптимизировать процессы» и улучшить эффективность работы студий.