Ожидается, что официальная презентация новой линейки состоится 10 октября, а поступление в продажу — через две недели.

Intel продолжает работу над исправлением своих ошибок после неудачных запусков процессоров 13 и 14 поколений, и интернет уже заполнился первыми снимками инженерного образца нового процессора Core Ultra 7 265K из будущей линейки Arrow Lake-S. На первый взгляд процессор внешне не сильно отличается от своих предшественников, однако детали, такие как расположение резисторов и конденсаторов, а также конфигурация контактных площадок, сразу выдают новинку.

На снимках можно увидеть маркировку Q33K, что ранее уже встречалась в транспортных документах Intel. Этот образец сейчас проходит финальные тесты у партнёров компании, которые занимаются настройкой и проверкой совместимости с материнскими платами на основе сокета LGA 1851. Обычно такие инженерные версии имеют аналогичную производительность с розничными вариантами, за исключением отсутствия официальных меток.

Что касается характеристик Core Ultra 7 265K, то этот процессор будет оснащён 20 ядрами (8 производительных и 12 эффективных), с частотой работы до 5,5 ГГц в режиме турбо и тепловыделением 125 Вт. Процессор будет выпущен в двух вариантах: с интегрированной графикой Xe-LPG и без неё. Ожидается, что официальная презентация новой линейки состоится 10 октября, а поступление в продажу — через две недели.

Intel активно пытается исправить свои ошибки и вернуть доверие пользователей после неоднозначных релизов предыдущих поколений. Линейка новых Core Ultra должна стать важным шагом на пути к восстановлению репутации компании.