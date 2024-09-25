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Amogus54
Джейсон Шрайер рассказал о внутренних конфликтах между Activision и Blizzard
Эти конфликты и перемены, по мнению Шрайера, стали серьёзным ударом для Blizzard

По данным известного инсайдера Джейсона Шрайера, в 2013 году в отношениях между Activision и Blizzard начались серьезные внутренние разногласия, которые влияют на работу студии и по сей день. Одной из ключевых точек конфликта стала отмена крупной MMO под кодовым названием Titan, которая должна была стать новым флагманом Blizzard. Вместо этого проект трансформировался в Overwatch, но до этого компания понесла колоссальные убытки, потеряв более $80 миллионов. Это вызвало сильное недовольство у главы Activision, Бобби Котика, ведь на тот момент прибыль от World of Warcraft начала снижаться, и студии требовался новый успешный проект.

С тех пор Activision всё больше вовлекалась в управление решениями Blizzard. В частности, Котик не понимал, почему в Overwatch не продаются карты и герои, как это принято в других успешных франшизах. Одним из эпизодов конфликта стало давление Activision с предложением закрыть BlizzCon, поскольку ивент обходился компании слишком дорого без видимой финансовой выгоды. Blizzard, со своей стороны, оправдывала затраты поддержанием лояльности фанатов, что, по их мнению, было важнее прибыли.

Когда в 2018 году тогдашний глава Blizzard Майкл Морхейм покинул компанию, стало ясно, что Blizzard уже никогда не будет прежней. Activision активно сокращала «ненужные» департаменты, такие как техподдержка и отделы, отвечающие за создание короткометражек, и всё больше смещала акцент на прибыль. Внутри студии началась трансформация, которая отдалила компанию от её традиционных ценностей, направленных на заботу о геймерах, к более корпоративной стратегии.

#blizzard #activision #activision blizzard #новости игр #новости игровой индустрии #джейсон шрайер
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