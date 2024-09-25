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Amogus54
Анонсирована Ghost of Yotei от Sucker Punch
На прошедшей State of Play Sony наконец-то сделали интересный анонс

Студия Sucker Punch официально представила свою новую игру — Ghost of Yotei, продолжение знаменитой игры Ghost of Tsushima. На этот раз игроки отправятся в захватывающее путешествие по северной Японии, а главным персонажем станет воительница Атсу, чья история разворачивается на фоне величественных пейзажей горы Йотей в 1603 году.

Одной из ключевых особенностей игры станет возможность использовать пистолет, чего ранее не было в серии. Ghost of Yotei создавалась исключительно для PlayStation 5, что позволило реализовать более реалистичную графику и детализированные пейзажи. Отдельное внимание уделено новой системе облаков, добавляющей такие элементы, как северное сияние и мерцание звезд. Локации игры, включая тундру и заснеженные территории Хоккайдо, придают атмосферу суровости и величия.

Сюжет новой части разворачивается спустя три века после событий оригинальной Ghost of Tsushima, но разработчики решили не возвращаться к старым персонажам, а представить новую историю с героиней Атсу. Её путь — это стремление к мести, несмотря на её низкое положение в обществе.

Sucker Punch также планирует сделать геймплей более разнообразным и уменьшить количество повторяющихся элементов в открытом мире, что даст игрокам больше свободы для исследования.

#sony #ps5 #новости игр #новости игровой индустрии #sucker punch #ghost of thushima #ghost of tsushima 2 #ghost of yotei
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В рамках State Of Play был представлен первый трейлер Ghost of Yōtei сиквела Ghost of Tsushima
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