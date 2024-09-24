Модель называется ASUS Adol 14 Air Fragrance edition

ASUS снова сумела удивить своих пользователей, представив новый и необычный продукт. На этот раз компания не сосредоточилась на инновационных дисплеях или улучшении интерфейса. Вместо этого ASUS презентовала ноутбук с встроенным ароматизатором — ASUS Adol 14 Air Fragrance Edition.

Новинка оснащена процессором AMD Ryzen AI 9 365, а главной особенностью стала крышка устройства, в которую встроен ароматизатор. Чтобы воспользоваться этой функцией, владельцы могут установить специальные ароматические пластины. В комплекте предлагаются ароматы розы, мандарина, базилика и черной смородины.

Продукт нацелен на китайский рынок, где такие нестандартные решения пользуются популярностью. Стоимость устройства в Китае в переводе на рубли будет составлять примерно 120 тысяч рублей. Несмотря на инновационность, восприятие ароматов может требовать визуального подкрепления — только после этого мозг завершает картину ощущений.