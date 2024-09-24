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Amogus54
Behavior Interactive укрепляет позиции, приобретая разработчиков Darkest Dungeon
Серия Darkest Dungeon получила шанс на будущее

Студия Red Hook, известная по созданию знаменитой серии игр Darkest Dungeon, перешла под крыло Behavior Interactive, разработчиков Dead by Daylight. В официальном заявлении обе компании выразили уверенность в том, что вместе смогут превратить Darkest Dungeon в ведущую франшизу мрачного фэнтези. Их амбициозные планы направлены на расширение вселенной игры и дальнейшее развитие её успеха.

Примечательно, что это приобретение было объявлено всего через неделю после того, как Behavior Interactive закрыла студию Midwinter, создателей PvE-игры во вселенной Dead by Daylight, объяснив своё решение финансовыми рисками.

Darkest Dungeon — это популярная серия ролевых игр в жанре roguelike с элементами мрачного фэнтези. Игрокам предстоит управлять отрядом героев, которые сражаются с жуткими монстрами и противостоят не только внешним угрозам, но и внутренним страхам и стрессу. Особенность игры заключается в уникальной системе психического состояния персонажей, где каждый бой влияет на их здоровье и моральный дух. С момента выхода первой части игра завоевала поклонников благодаря своей атмосфере, сложным тактическим боям и незабываемому стилю, что сделало её одной из самых узнаваемых игр жанра.

#новости игр #новости игровой индустрии #darkest dungeon #red hook studios #behavior interactive #darkest dungeon 2 #red hook games
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