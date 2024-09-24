Серия Darkest Dungeon получила шанс на будущее

Студия Red Hook, известная по созданию знаменитой серии игр Darkest Dungeon, перешла под крыло Behavior Interactive, разработчиков Dead by Daylight. В официальном заявлении обе компании выразили уверенность в том, что вместе смогут превратить Darkest Dungeon в ведущую франшизу мрачного фэнтези. Их амбициозные планы направлены на расширение вселенной игры и дальнейшее развитие её успеха.

Примечательно, что это приобретение было объявлено всего через неделю после того, как Behavior Interactive закрыла студию Midwinter, создателей PvE-игры во вселенной Dead by Daylight, объяснив своё решение финансовыми рисками.

Darkest Dungeon — это популярная серия ролевых игр в жанре roguelike с элементами мрачного фэнтези. Игрокам предстоит управлять отрядом героев, которые сражаются с жуткими монстрами и противостоят не только внешним угрозам, но и внутренним страхам и стрессу. Особенность игры заключается в уникальной системе психического состояния персонажей, где каждый бой влияет на их здоровье и моральный дух. С момента выхода первой части игра завоевала поклонников благодаря своей атмосфере, сложным тактическим боям и незабываемому стилю, что сделало её одной из самых узнаваемых игр жанра.