Об этом пишет инсайдер Shpeshal_Nick из XboxEra

По данным инсайдера Shpeshal_Nick из XboxEra, студия Rocksteady, известная своей успешной трилогией про Бэтмена, снова вернулась к работе над проектом о Темном Рыцаре. Источник утверждает, что Sony может активно участвовать в продвижении игры, предоставляя эксклюзивные бонусы для игроков на PlayStation.

Пока официального анонса нет, но слухи заставили многих фанатов вселенной Бэтмена ожидать возвращения студии к своему культовому персонажу. Возможно, нас ждет новый взгляд на приключения супергероя, который был с успехом воплощен в играх Batman: Arkham Asylum, Arkham City и Arkham Knight. Эти проекты поразили игроков своим новаторским геймплеем, атмосферой и вниманием к деталям.

Однако, после блестящей трилогии про Бэтмена, следующий проект Rocksteady, Suicide Squad: Kill the Justice League, не оправдал ожиданий. Игра столкнулась с негативной реакцией из-за необходимости стать игрой-сервисом и ряда спорных решений, что заметно сказалось на её популярности и продажах. Поэтому слухи о возвращении к проверенной вселенной Бэтмена могут вдохнуть новую жизнь в репутацию студии.



