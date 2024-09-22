Ожидается 4K и 60FPS, графические примочки и прочее

Легендарная песочница Minecraft готовится к своему релизу на PlayStation 5, который состоится 22 октября. Игра получит значительное графическое обновление с поддержкой разрешения 4K и 60 FPS, что обещает сделать игровой процесс ещё более плавным и захватывающим. Разработчики также добавят несколько новых графических настроек, чтобы игроки могли настроить визуальные эффекты под свои предпочтения.

Хорошая новость для владельцев версии игры на PS4 — они смогут бесплатно обновиться до PS5-версии. Однако пользователи с российскими аккаунтами, вероятно, столкнутся с ограничениями и не смогут воспользоваться бесплатным апгрейдом из-за действующих санкций.

Minecraft остаётся одной из самых успешных игр в истории. За счёт своей открытой песочницы, где игроки могут строить, исследовать и выживать, она завоевала миллионы поклонников по всему миру. Благодаря бесконечным возможностям для творчества и увлекательным многопользовательским режимам, Minecraft продолжает удерживать популярность на протяжении многих лет, постоянно расширяя аудиторию.