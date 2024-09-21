Амбициозная игра под угрозой срыва

В июне 2023 года Annapurna Interactive анонсировала амбициозный проект Blade Runner 2033: Labyrinth, события которого должны развернуться между оригинальным фильмом и сиквелом, во время катастрофического блэкаута. Однако, похоже, что разработка игры столкнулась с серьезными проблемами.





На днях стало известно, что все сотрудники Annapurna Interactive покинули компанию после неудачных переговоров с головной студией Annapurna Pictures. Среди тех, кто ушел, оказалась и Челсия Хаш, которая возглавляла разработку Blade Runner 2033.

Эта игра должна была стать первой работой, созданной внутренней студией Annapurna Games, в отличие от предыдущих проектов, которые разрабатывались сторонними командами. Однако другие игры, такие как Mixtape и Wanderstop, создаваемые внешними партнерами Annapurna, продолжат свое развитие и не пострадают от произошедшего.

Несмотря на массовый исход команды, Annapurna утверждает, что проект не отменен, и каким-то образом работа над Blade Runner 2033 будет продолжена. Однако точные детали о том, как это произойдет, пока неизвестны.

Стоит отметить, что игра по мотивам знаменитого фильма *Blade Runner* вызвала бы интерес у многих игроков, ведь вселенная андроидов, мечтающих об электрических овцах, остается одной из самых культовых в кино.