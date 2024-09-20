Ранее рекордный полёт был длительностью 370 суток 21 час 22 минуты 16 секунд.

Космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб, представляющие Роскосмос, вскоре побьют рекорд по длительности одного космического полёта по программе Международной космической станции (МКС). В 16:06:51 по московскому времени они превзойдут предыдущее достижение, установленное Сергеем Прокопьевым, Дмитрием Петелиным и Франциско Рубио, чей полёт длился 370 суток 21 час 22 минуты.

Кононенко и Чуб отправились на МКС 15 сентября 2023 года на корабле «Союз МС-24», а их возвращение на Землю запланировано на 23 сентября 2024 года. Ожидается, что их полёт продлится 374 дня, что станет значимым достижением в космической истории.

Для России такие рекорды — не редкость. Самый продолжительный полёт в истории принадлежит Валерию Полякову, который провёл 437 дней на орбитальной станции «Мир» с января 1994 по март 1995 года. Ещё одно выдающееся достижение принадлежит Сергею Авдееву, который пробыл в космосе 379 суток на той же станции в 1998-1999 годах.

Российские космонавты давно зарекомендовали себя как одни из лучших специалистов в космической сфере. Они регулярно участвуют в сложнейших миссиях, демонстрируя высокую квалификацию и выдержку в экстремальных условиях.