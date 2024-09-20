Игра дебютировала на PC без особого ажиотажа - пиковый онлайн в Steam составил 22 тысячи игроков

На ПК состоялся долгожданный релиз God of War: Ragnarok. В честь выхода разработчики продемонстрировали ключевые улучшения по сравнению с консольными версиями игры для PlayStation 4 и 5.

Пользователи ПК получили улучшенную графику, разблокированный FPS, поддержку ультрашироких мониторов, а также новейшие технологии рендеринга — DLSS 3.7 от NVIDIA, FSR 3.1 от AMD и XeSS 1.2 от Intel. Однако, несмотря на технические улучшения, интерес к игре оказался ниже ожидаемого: пиковый онлайн в Steam составил всего 22 тысячи игроков, что значительно уступает предыдущей части God of War (73 тысячи) и даже Days Gone (27 тысяч).

Одной из интересных деталей релиза стало добавление функции, позволяющей уменьшить частоту подсказок от напарников при решении головоломок. Эта функция вскоре появится и на консолях PlayStation.

Хотя игра доступна в Steam с полной русской локализацией, её нельзя купить в 170 странах мира из-за требований Sony к обязательной привязке PSN-аккаунта.

Sony уже не первый раз выпускает свои эксклюзивы на ПК, но зачастую это сопровождается странными решениями. Компания явно стремится расширить аудиторию за пределами PlayStation, однако подход вызывает вопросы. Например, длительные задержки в релизах, требования PSN для игр на ПК и не всегда достаточная оптимизация делают эти шаги неоднозначными в глазах игроков.