Жертвой стал сотрудник Rockstar India

Студия Rockstar Games поделилась новыми подробностями о нашумевшей утечке материалов по GTA 6, которая произошла два года назад. В результате инцидента в сеть попало более 90 видеороликов с ранними кадрами игры, а также информация о ключевых персонажах. Как выяснилось, утечка произошла из-за фишинговой атаки — сотрудник Rockstar India открыл поддельное письмо, что позволило злоумышленнику получить доступ к внутренним каналам компании.

Хакер смог проникнуть в системы студии, что привело к крупнейшей утечке в истории GTA 6. Хотя Rockstar быстро отреагировала, удалив материалы из сети, и виновный был задержан, впоследствии его поместили в психиатрическую клинику. Однако, несмотря на это, хакер продолжает угрожать студии новыми атаками, обещая еще более масштабные утечки.

Стоит напомнить, что инцидент в 2022 году вызвал огромный резонанс в игровом сообществе. Многие предположили, что из-за утечки разработка GTA 6 может значительно затянуться, что породило слухи о переносе выхода игры. На тот момент Rockstar не делала официальных заявлений, но с тех пор подтвердила, что GTA 6 все еще находится в активной разработке и планируется к выпуску в 2025 году.

Такой слив стал важным уроком как для Rockstar, так и для всей игровой индустрии, показав, насколько уязвимыми могут быть даже крупнейшие разработчики в мире.