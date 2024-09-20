Astro Bot уступает только Mario

Платформер Astro Bot установил новый рекорд, став самым быстро продаваемым оригинальным проектом в жанре за последние 10 лет в Великобритании. Этот успех позволил игре обойти такие громкие релизы, как Ratchet & Clank: Rift Apart и Crash Bandicoot 4, которые, несмотря на свою популярность, не смогли достичь таких же высоких показателей продаж на старте.

Такой успех Astro Bot подчеркивает важность качественных игр в жанре платформеров, где не так часто появляются новые IP с оригинальными идеями. Хотя рынок насыщен классическими сериями, появление новых героев всегда вызывает интерес у геймеров. Astro Bot, который дебютировал на PlayStation VR, сразу завоевал симпатии игроков благодаря увлекательному геймплею, что сделало его уникальным в своём роде.

Astro Bot не просто захватил внимание игроков, но и стал важной частью демонстрации возможностей нового оборудования, например, контроллера DualSense, что добавило игре ещё больше популярности.

Учитывая высокий интерес к платформеру, его успех можно считать хорошей новостью для всей индустрии, которая продолжает развиваться, демонстрируя, что качественные и оригинальные проекты могут добиться отличных результатов на рынке.