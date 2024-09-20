Ремейк Star Wars: Knights of the Old Republic ещё подаёт признаки жизни

Поклонники Star Wars: Knights of the Old Republic могут вздохнуть с облегчением — проект по созданию ремейка культовой игры всё ещё жив. Недавно стало известно, что студия Saber Interactive, которой перешли права на разработку игры, получила значительные инвестиции от нескольких компаний. Эти средства позволили Saber покрыть долги перед Embracer Group после их расставания в начале года.

Кроме того, в пресс-релизе, посвящённом инвестициям, студия Saber официально упомянула ремейк KotOR среди своих текущих проектов. Это подтверждает, что работа над игрой продолжается, и у игроков по-прежнему есть надежда увидеть современное переосмысление легендарной RPG.

Оригинальная Star Wars: Knights of the Old Republic, выпущенная в 2003 году студией BioWare, стала одной из самых значимых игр во вселенной "Звёздных войн". Она завоевала признание благодаря глубокой сюжетной линии, проработанным персонажам и возможности игрока выбирать свою сторону — светлую или тёмную. Игра предлагала инновационную на тот момент боевую систему и разветвлённые диалоги, что сделало её хитом среди фанатов ролевых игр и вселенной "Звёздных войн".

Ремейк должен сохранить ключевые аспекты оригинала, при этом добавив современные графические и геймплейные улучшения, что сделает его доступным для нового поколения игроков.