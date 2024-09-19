Компания назявила, что тщательно проверила контент игры

Nintendo официально подала иск против создателей игры Palworld, обвиняя их в незаконном использовании нескольких патентов компании. По словам представителей Nintendo, они тщательно проанализировали контент игры перед тем, как сделать вывод о нарушении авторских прав.

Palworld — это своеобразная пародия на серию Pokémon, где существа могут не только сражаться, но и носить оружие. Игра привлекла огромное внимание аудитории и стала настоящим хитом, что, вероятно, и привлекло внимание Nintendo. Благодаря необычному сочетанию элементов выживания и боевой механики с участием милых созданий, проект быстро стал популярным среди геймеров по всему миру.

Однако этот успех не остался незамеченным со стороны Nintendo, известной своей агрессивной юридической политикой. Компания уже неоднократно подавала в суд на проекты, которые даже отдалённо напоминают их франшизы или используют элементы, близкие к интеллектуальной собственности бренда. Nintendo всегда была твёрдо намерена защищать свои патенты и авторские права, не стесняясь привлекать к этому лучшие юридические ресурсы.