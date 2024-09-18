Это упоминается в вакансии старшего геймплейного аниматора

Insomniac Games активно работает над новой игрой с открытым миром, о чем стало известно из недавно размещенной вакансии на должность старшего геймплейного аниматора. Судя по описанию, проект может быть связан с популярным персонажем Веномом.

Интерес к проекту подогревается утечкой данных студии в 2023 году, которая намекнула на разработку либо третьей части серии Spider-Man, либо спин-оффа с участием Венома. Оба проекта кажутся логичными, учитывая успех предыдущих игр, однако уже известно, что Wolverine, другой анонсированный проект Insomniac, не будет иметь открытого мира, что исключает его из списка потенциальных кандидатов на эту вакансию.

Insomniac Games за последние годы выпустила несколько громких проектов. В их числе находятся "Marvel’s Spider-Man", и "Marvel’s Spider-Man: Miles Morales" и "Marvel’s Spider-Man 2", которые покорили игроков благодаря своей проработанной боевой системе и динамичному игровому процессу в открытом мире. В данный момент студия также работает над игрой "Marvel's Wolverine", хотя её подробности пока остаются в секрете.