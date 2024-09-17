DSOGaming протестировали игру на топовой конфигурации с NVIDIA RTX 4090

До выхода бывшего эксклюзива PlayStation 5 на ПК остались считаные часы, однако некоторые популярные блогеры и игровые издания получили доступ к FINAL FANTASY XVI заранее. Среди них оказались и специалисты DSOGaming, которые протестировали игру на мощной системе с видеокартой NVIDIA RTX 4090, процессором AMD Ryzen 9 7950X3D и 32 ГБ оперативной памяти DDR5-6000.

Результаты оказались не столь оптимистичными: несмотря на высокую производительность системы, игра не смогла достичь стабильных 60 FPS при разрешении 4K. В спокойных моментах производительность иногда поднималась выше 70 FPS, однако во время сражений частота кадров часто падала до 50.

Однако есть и хорошие новости: благодаря поддержке технологии DLSS 3, которая улучшает производительность за счёт генерации дополнительных кадров, DSOGaming смогли добиться стабильных 80 FPS даже в самых нагруженных сценах. Тестирование проводилось с включённой технологией DLAA и на нативном разрешении.

Также стоит отметить, что по сравнению с августовской демоверсией, представленная в Steam, производительность игры заметно улучшилась.

FINAL FANTASY XVI станет доступна для пользователей ПК сегодня вечером через магазины Steam и Epic Games Store. Русские игроки, однако, столкнутся с ограничениями: игра недоступна для покупки с аккаунтов из России, хотя поддержка русских субтитров присутствует.

FINAL FANTASY XVI — это новейшая часть знаменитой ролевой серии от японской студии Square Enix. Игра сочетает в себе элементы фэнтези и политической драмы, предлагая динамичные боевые сцены в реальном времени. В этой части акцент сделан на одиночную кампанию с насыщенным сюжетом, где главному герою предстоит противостоять могущественным силам и разгадать тайны мира Валистеи. Игра вышла на PlayStation 5 в июне 2023 года и теперь, спустя несколько месяцев, готова покорить ПК-аудиторию.