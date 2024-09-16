Разработчики нашли способ учесть опыт фанатов первой части, не прибегая к переносу сохранений.

Студия Warhorse нашла оригинальный способ учесть опыт игроков первой части Kingdom Come: Deliverance, при этом не прибегая к переносу сохранений из оригинальной игры. Это новшество поможет сделать прохождение сиквела более плавным и персонализированным для тех, кто уже знаком с серией.

Одним из главных нововведений станет возможность пропустить обучение, если игрок уже освоил такие механики, как взлом замков и приготовление зелий в алхимии. Это позволит опытным геймерам сразу погрузиться в действие, минуя базовые элементы, которые они уже знают.

Интересно, что в начале сиквела игроки смогут выбрать, как развивались отношения главного героя, Индржиха, с персонажами первой части, такими как Тереза, а также установить исход важного боя с Гансом. Эти выборы будут иметь последствия для диалогов и возможных исходов, наподобие механики, реализованной в The Witcher 3, где решения из предыдущих частей игры влияли на развитие сюжета.

Для игроков, которые любят свободу выбора и последствия их действий, это нововведение станет приятным дополнением к общей структуре игры. Разработчики стремятся сделать вторую часть не только захватывающей, но и глубоко связанной с предыдущим опытом игрока, что придает истории Индржиха ещё большее значение.

Релиз Kingdom Come: Deliverance 2 запланирован на 11 февраля 2025 года, и он будет сопровождаться текстовым переводом на русский язык.

Это решение, вдохновленное подходом CD Projekt Red в The Witcher 3, где перенос решений из предыдущих игр позволял создать ощущение непрерывности истории, демонстрирует стремление студий делать геймплей более органичным и персонифицированным.