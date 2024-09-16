Коллектив разгромил в финале Gaimin Gladiators

The International 2024, крупнейший киберспортивный турнир по Dota 2, завершился триумфом команды Team Liquid, которая в решающем матче уверенно обыграла Gaimin Gladiators со счётом 3:0. Победители получили $1,1 млн призовых, а Gaimin Gladiators, в составе которой выступал российский киберспортсмен Антон «dyrachyo» Шкредов, заработала $358 000 за второе место.

The International — это ежегодный турнир по Dota 2, который проводится с 2011 года и является главным событием в киберспортивной сфере. Турнир не только известен своей грандиозной атмосферой и соревновательным уровнем, но и тем, что каждый год ставит новые рекорды по сумме призового фонда. Призовой фонд формируется благодаря сообществу игроков — часть доходов от продажи внутриигровых предметов идёт на его формирование. В последние годы The International собирает миллионы долларов, что делает его одним из самых престижных киберспортивных турниров в мире.

В этом году турнир снова привлёк внимание миллионов зрителей по всему миру, а его трансляции побили рекорды по просмотрам. Dota 2 давно зарекомендовала себя как одна из самых сложных и стратегических игр, где важна не только индивидуальная игра, но и командная работа, а также глубоко проработанные тактики.



