Оббе Вермей считает, что студия именно по этой причине не спешит с релизом

По словам бывшего разработчика Rockstar, Оббе Вермей, компания планирует сделать GTA 6 игрой, которая будет актуальна более 10 лет после выхода. Он подчеркнул, что разработчики не спешат с релизом, так как хотят достичь максимально высокого уровня качества. Даже если трейлеры уже показывают впечатляющие кадры, финальная версия игры не выйдет, пока студия не будет полностью уверена в её завершённости.

Ключевую роль в долгосрочной жизни проекта сыграет GTA Online, как это было с GTA 5. Онлайн-режим пятой части продолжает существовать уже более десяти лет, с момента выхода в 2013 году, и всё это время поддерживался новыми обновлениями и контентом, что позволило игре сохранить огромную популярность.

Многие фанаты с нетерпением ждут GTA 6, и слухи о том, что её выход намечен на осень 2025 года, подогревают интерес. Если всё пойдёт по плану, новая часть франшизы станет ещё более амбициозной, благодаря продуманному онлайн-режиму и постоянной поддержке, которая обеспечит ей жизнь на долгие годы вперёд.

Rockstar, судя по всему, стремится повторить успех GTA 5, которая даже спустя десятилетие остаётся одной из самых популярных игр на рынке, регулярно попадая в топы продаж и поддерживая активное сообщество игроков.