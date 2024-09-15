Данные представлены китайским порталом Benchlife

Китайский портал Benchlife снова опередил официальные анонсы и поделился финальными характеристиками новой линейки процессоров Intel Core Ultra 200K. Согласно утечке, Intel готовится выпустить пять моделей для нового сокета LGA 1851, в отличие от шести в предыдущих поколениях. Основной причиной сокращения модельного ряда является отсутствие варианта Core Ultra 9 285K без встроенной графики (KF-версии), что стало неожиданностью для многих фанатов.

Также стало известно, что функция Thermal Velocity Boost, ранее доступная только для топовых моделей Core i9, будет включена во все процессоры серии Ultra 200K. Эта функция позволяет кратковременно увеличить частоту процессора при оптимальных температурных условиях, что является важным преимуществом для тех, кто стремится к максимальной производительности.

Запуск процессоров Ultra 200K, который изначально планировался на середину октября, был отложен на неделю и теперь состоится 24 октября. Официальный анонс линейки и совместимых материнских плат Z890 ожидается 10 октября, а более доступные процессоры Ultra 200 (без разблокированного множителя) вместе с B890 платами будут представлены на выставке CES 2025 в январе.

На фоне усиливающейся конкуренции со стороны AMD и их инноваций с архитектурой Zen 5, дела у Intel идут не так гладко. Компания сталкивается с критикой за недостаток радикальных улучшений в производительности своих новинок. В то время как AMD активно развивает свои процессоры, Intel продолжает бороться за лидерство, но её позиции уже не такие прочные, как раньше.

Пока характеристики новой линейки не вызывают особого восторга, поклонники Intel всё же с нетерпением ждут финальных тестов и надеются на улучшенную производительность.