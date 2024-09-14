Из-за недавно введенных санкций США площадка может покинуть рынок РФ

Компания Valve может частично ограничить доступ к своему цифровому магазину Steam для пользователей из России в связи с новыми санкциями, введёнными Министерством финансов США. Такое предположение высказал датамайнер Thour на платформе X.

С 12 сентября вступили в силу обновлённые санкционные меры, запрещающие американским компаниям предоставлять определённые IT-услуги пользователям из России. В список попали услуги по проектированию, дизайну, IT-консалтингу, поддержке и облачным сервисам, связанным с разработкой, управлением и производством. Исключение составляют лишь те услуги, для которых Министерство торговли США предоставило специальное разрешение.

Хотя в текущих условиях закрытие Steam в России не рассматривается как немедленная угроза, под ограничение могут попасть некоторые функции, такие как облачные сохранения игр или определённые приложения. Это вызвано тем, что под новые ограничения подпадают облачные сервисы, поддерживающие работу с данными пользователей, а также системы управления и поддержки.

Кроме того, в августе 2024 года Valve изменила систему налогообложения для российских создателей контента и киберспортсменов. Теперь, в результате прекращения действия соглашений между РФ и США об избежании двойного налогообложения, контент-мейкеры и игроки из России сталкиваются с дополнительной комиссией в 30% на покупки, совершённые на территории США. Это может сказаться на доходах многих разработчиков и профессиональных игроков, ориентированных на западные рынки.

Стоит отметить, что Россия является заметным участником Steam — на её долю приходится 5,5% мирового трафика платформы, что подтверждается статистикой загрузок. Любые серьёзные ограничения или ограничения со стороны Valve могут сильно повлиять на игровое сообщество в регионе и доступ к играм.