Спустя почти четыре года после выхода, Cyberpunk 2077 продолжает получать обновления, что радует поклонников игры. На этот раз разработчики выпустили новый патч, ориентированный исключительно на ПК-версию.
Среди главных нововведений — поддержка AMD FSR 3 и Intel Xe Super Sampling 1.3, что позволяет улучшить производительность и качество графики на соответствующих видеокартах. Кроме того, пользователи теперь могут одновременно активировать DLAA и DLSS Ray Reconstruction, что заметно улучшает визуальное восприятие. В патче также были внесены неназванные правки и улучшена общая стабильность игры.
Разработчики продолжают улучшать и обновлять игру, даже спустя почти четыре года после её релиза. Это свидетельствует о том, что CD Projekt RED нацелена на долгосрочную поддержку проекта, прислушиваясь к пожеланиям игроков и стремясь предоставить лучший игровой опыт.
Игра была выпущена в декабре 2020 года и вызвала широкий резонанс, как из-за своего масштабного сеттинга, так и из-за многочисленных технических проблем, особенно на консолях предыдущего поколения. Тем не менее, разработчики из CD Projekt RED с момента релиза активно занимались исправлением ошибок и улучшением производительности игры.