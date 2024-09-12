Cyberpunk 2077 получила новый патч только для PC

Спустя почти четыре года после выхода, Cyberpunk 2077 продолжает получать обновления, что радует поклонников игры. На этот раз разработчики выпустили новый патч, ориентированный исключительно на ПК-версию.

Среди главных нововведений — поддержка AMD FSR 3 и Intel Xe Super Sampling 1.3, что позволяет улучшить производительность и качество графики на соответствующих видеокартах. Кроме того, пользователи теперь могут одновременно активировать DLAA и DLSS Ray Reconstruction, что заметно улучшает визуальное восприятие. В патче также были внесены неназванные правки и улучшена общая стабильность игры.

Разработчики продолжают улучшать и обновлять игру, даже спустя почти четыре года после её релиза. Это свидетельствует о том, что CD Projekt RED нацелена на долгосрочную поддержку проекта, прислушиваясь к пожеланиям игроков и стремясь предоставить лучший игровой опыт.

Игра была выпущена в декабре 2020 года и вызвала широкий резонанс, как из-за своего масштабного сеттинга, так и из-за многочисленных технических проблем, особенно на консолях предыдущего поколения. Тем не менее, разработчики из CD Projekt RED с момента релиза активно занимались исправлением ошибок и улучшением производительности игры.