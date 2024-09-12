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Amogus54
"М.Видео-Эльдорадо" открывает предзаказы на PS5 Pro
Сеть магазинов электроники «М.Видео-Эльдорадо» откроет предзаказы на PS5 Pro с 26 сентября — цена пока неизвестна.

Крупная российская сеть электроники "М.Видео-Эльдорадо" объявила о начале предзаказов на новую консоль PlayStation 5 Pro с 26 сентября. Официальная стоимость устройства пока не раскрыта, но ожидается, что цена будет близка к мировой. Интересно, что предварительные заказы откроются одновременно с глобальными поставками, что вызывает вопросы относительно того, каким образом сеть получила доступ к официальным поставкам консоли, учитывая действующие санкции.

Некоторые онлайн-магазины уже начали предлагать PS5 Pro по цене в районе 100 тысяч рублей, однако эта цифра может измениться как в меньшую, так и в большую сторону по мере появления точных данных о стоимости. В "М.Видео-Эльдорадо" покупатели смогут воспользоваться фирменной годовой гарантией на консоль, что является дополнительным плюсом для тех, кто решил приобрести устройство в условиях ограниченного рынка.

Тем временем растет недовольство среди геймеров в связи с новыми условиями покупки PS5 Pro. Помимо высокой стоимости самой консоли, отсутствие встроенного дисковода и необходимость докупать подставку добавляют к общей сумме. Многие задаются вопросом, стоит ли новинка своих денег, особенно в условиях российской экономической ситуации и санкционных ограничений.

#sony #playstation 5 #новости игр #новости игровой индустрии #playstation 5 pro #ps5 pro
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ark-bak
05:53
Shut up and take my money в этот раз не прокатит.
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