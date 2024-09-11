Самое интересное ещё впереди: детали «Мессии Дюны» от Дени Вильнёва

Режиссёр Дени Вильнёв, который завоевал признание благодаря своим фильмам, поделился новыми подробностями о работе над сиквелом — «Мессия Дюны». На данный момент сценарий фильма активно разрабатывается, и Вильнёв уверенно подходит к сложному аспекту истории — 12-летнему временному скачку, который присутствует в оригинальном романе Фрэнка Герберта.

Однако фанатам стоит подготовиться к переменам — Дени планирует завершить своё участие в работе над франшизой после выхода третьего фильма. Тем не менее, он намерен заложить основу для дальнейшего развития истории, если другой режиссёр захочет продолжить вселенную «Дюны».

Интересно, что любовь Вильнёва к литературным эпосам, включая «Дюну», во многом сформировалась благодаря классической кинотрилогии «Властелин колец» Питера Джексона. Именно этот проект стал для Дени источником вдохновения и подтолкнул его к созданию грандиозных экранизаций.

Фильмы Вильнёва уже покорили сердца миллионов зрителей по всему миру, и «Дюна» не стала исключением. Эпическая картина привлекла внимание не только поклонников книг Фрэнка Герберта, но и новых зрителей, которые впервые погрузились в мир Арракиса. Сложная и многослойная вселенная, детально воссозданная на экране, стала для многих настоящим открытием.