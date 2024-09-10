Компания осознает свои слабые позиции на рынке высокопроизводительных видеокарт и больше не стремится догнать Nvidia

В последние годы AMD сталкивается с серьезными трудностями в сегменте графических процессоров. По данным Jon Peddie Research, с 2022 года доля продаж видеокарт компании сократилась до 12%, в то время как Nvidia закрепила за собой подавляющее лидерство, занимая 88% рынка. Intel практически полностью выпала из гонки, а её дискретные видеокарты потеряли конкурентоспособность.

Старший вице-президент и глава графического подразделения AMD, Джек Хьюн, в интервью Tom’s Hardware отметил, что компания осознает свои слабые позиции на рынке высокопроизводительных видеокарт и больше не стремится догнать Nvidia в этом сегменте. Вместо этого AMD делает акцент на расширении своей рыночной доли за счет выпуска доступных видеокарт для среднего сегмента, предлагая конкурентоспособные цены.

Хьюн также подчеркнул, что AMD готова создать видеокарту, способную конкурировать с флагманами Nvidia, но такой шаг не входит в стратегические планы компании. Основное внимание уделяется увеличению присутствия на рынке за счет массового потребителя, что, по мнению Хьюна, является более перспективным направлением.

На рынке серверов ситуация тоже далека от идеала. Несмотря на успехи AMD в разработке ускорителей для искусственного интеллекта и положительные отзывы о MI300 в сочетании с ChatGPT4, компании трудно конкурировать с Nvidia, которую предпочитают крупные заказчики серверных решений.

Сегодняшний подход AMD – это не погоня за лидерством в производительности, а борьба за увеличение доли рынка. Как заявил Хьюн, когда их доля на рынке достигнет 40%, разработчики будут готовы теснее сотрудничать с AMD и оптимизировать свои продукты под их видеокарты. До тех пор, компания продолжит продвигать свои видеокарты для массового потребителя, надеясь на расширение своего влияния.

Конкуренция с Nvidia стала для AMD настоящим вызовом. Несмотря на технические достижения, AMD приходится искать другие пути к успеху, делая ставку на доступность своих решений. В ближайшее время стоит ожидать новые продукты компании в среднем ценовом сегменте, которые помогут укрепить её позиции на рынке.