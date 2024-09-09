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Amogus54
Анонс PS5 Pro состоится уже завтра в 18:00 по МСК
Sony выложила видеоролик с анонсом презентации, посвященной PS5 Pro


Компания Sony официально подтвердила дату технической презентации, на которой будут раскрыты подробности о PlayStation 5 Pro. Мероприятие состоится завтра, в 18:00 по московскому времени. Ожидается, что главным спикером будет Марк Церни, ведущий разработчик, стоящий за созданием PlayStation 4 и PlayStation 5.

Новая консоль обещает значительное повышение производительности. По предварительным данным, её мощность будет приближаться к уровню видеокарты Radeon RX 7700 XT, которая обладает производительностью около 35 терафлопс. Для сравнения, топовая видеокарта GeForce RTX 4090 способна выдавать 82 терафлопс, что делает PS5 Pro менее мощной, однако это не значит, что консоль будет уступать в играх.

В плане производительности при растеризации, PlayStation 5 Pro будет находиться где-то между GeForce RTX 3070 и RTX 4070, но её основное преимущество заключается в улучшенной технологии трассировки лучей. Это обеспечит более реалистичную графику, особенно в играх с детализированными световыми эффектами и тенями. Для достижения 4K разрешения Sony использует не только вычислительные мощности, но и технологии апскейлинга и нейросетевые решения, что позволит оптимизировать ресурсы и добиться высокого качества изображения при меньших затратах производительности.

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