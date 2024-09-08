Данного результата удалось добиться менее, чем за 3 дня

Недавно вышедший трейлер фильма Minecraft вызвал шквал критики и собрал более миллиона дизлайков на YouTube. Причиной негодования стала странная комбинация реалистичных актёров и стилизованных блоков, что, по мнению зрителей, выглядит крайне неудачно. Один из критиков в Forbes отметил, что создатели упустили возможность сделать фильм полностью в стилистике самой игры, как это было в случае с популярной картиной The LEGO Movie, где действие происходило в мире, полностью созданном из кубиков.

Многие зрители не понимают, почему создатели решили отказаться от чисто блочной стилизации в пользу странной гибридной реальности. Фильм LEGO показал, что можно успешно интегрировать элементы из игр и конструкций в кино, сделав это в духе оригинала. Однако в случае с Minecraft, судя по трейлеру, команда проекта выбрала направление, которое вызывает лишь недоумение.

Интересно, что в комментариях к трейлеру, которые набрали большое количество лайков, практически никто не жалуется на визуальный дизайн мира. Главный камень преткновения — это использование реальных актёров, что, по мнению большинства, совершенно не сочетается с эстетикой Minecraft. Многим кажется, что фильм не может определиться с тем, чем он хочет быть: полноценным игровым приключением в кубическом мире или очередной гибридной лентой с актёрами, помещёнными в CGI-мир.

Фильм Minecraft уже вызывает серьёзные сомнения, ещё не выйдя на экраны. Многие фанаты игры считают, что использование реальных актёров — это ошибка, которая может подорвать весь успех фильма. Учитывая, как важно для Minecraft его уникальное визуальное оформление, сочетание блоков с реальностью воспринимается большинством как нежелательная смесь, которая лишает проект его ключевой особенности.

Будет ли фильм успешен или станет очередным примером того, как игровая адаптация может не угодить фанатам, станет ясно после его релиза.