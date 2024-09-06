Сегодня сразу несколько инсайдеров заявили, что в рамках новой стратегии по выходу из кризиса компания может ещё и выставить на продажу часть бизнеса

Последние новости указывают на возможное крупное приобретение: Qualcomm рассматривает покупку части бизнеса Intel, связанного с разработкой настольных процессоров. По слухам, эта сделка может стать частью антикризисной стратегии Intel, которая уже сократила 15 000 сотрудников и рассматривает продажу непрофильных активов. Qualcomm, обладая капитализацией в 184 миллиарда долларов, в настоящее время изучает возможность частичной покупки бизнеса Intel, которая сейчас оценивается в 83 миллиарда долларов после резкого падения акций.

Intel в последнее время сталкивается с серьезными финансовыми проблемами. Снижение продаж процессоров для ПК, необходимость в оптимизации производства и неудачные решения на уровне руководства привели компанию к кризису. Недавно Intel приостановила выплату дивидендов и объявила о планах сократить своё присутствие в ряде направлений. В частности, рассматривается возможность продажи некоторых подразделений, что может помочь стабилизировать финансовые показатели.

Среди активов, которые могут заинтересовать Qualcomm, находится подразделение по производству настольных процессоров, ранее бывшее одним из флагманов Intel. Qualcomm надеется расширить свой ассортимент за счет данного приобретения, однако на данный момент сделка не подтверждена официально.

Intel когда-то занимала ведущие позиции на рынке процессоров благодаря таким продуктам, как серии Core и Pentium. Однако в последние годы компания сталкивается с увеличением конкуренции со стороны AMD, которая перехватила часть рынка благодаря своим инновационным решениям. С другой стороны, Qualcomm стремится расширить своё влияние не только в мобильном секторе, но и в индустрии полупроводников.